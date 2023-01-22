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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - أرشيفية من رويترز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
نفط وغاز

الرئيس المصري ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان التعاون في مجال الغاز

اهتمام خاص لتوسيع التعاون في مجال استخراج الغاز وإنتاجه بين البلدين

دبي - العربية.نت
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في مجال الغاز، اليوم الأحد، في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الجانبين بحثا قضايا تطوير الشراكة في العديد من المجالات، والوضع في البحر المتوسط، بما في ذلك الأزمة الليبية، والهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف راضي أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون في مجال استخراج الغاز وإنتاجه. وفي وقت لاحق من اليوم، سيجري تاياني محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري"، وفق ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

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يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أعلن، في وقت سابق، أنه بمشاركة شركة "إيني" الإيطالية، تم اكتشاف حقل غاز كبير "نرجس" في البحر الأبيض المتوسط.

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