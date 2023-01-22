بوريل: الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية

قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.

وأضاف بوريل أنه لم يعد ممكنا ربط التوتر في سوق الطاقة بأوروبا بالصراع في أوكرانيا.

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ووافق الاتحاد الأوروبي، على حد أقصى لسعر الخام الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل بعد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض من قبل.

وقد أكدت الحكومة الروسية، أنها لن تتعامل بسقف سعر للنفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

وأضافت "سنضع آليات لحظر إمدادات النفط للدول التي تعتمد سقفا للسعر".