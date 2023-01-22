بوريل: الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية
أكد أنه لم يعد ممكناً ربط التوتر في سوق الطاقة بأوروبا بالصراع في أوكرانيا
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.
وأضاف بوريل أنه لم يعد ممكنا ربط التوتر في سوق الطاقة بأوروبا بالصراع في أوكرانيا.
مادة اعلانية
ووافق الاتحاد الأوروبي، على حد أقصى لسعر الخام الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل بعد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض من قبل.
وقد أكدت الحكومة الروسية، أنها لن تتعامل بسقف سعر للنفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.
وأضافت "سنضع آليات لحظر إمدادات النفط للدول التي تعتمد سقفا للسعر".
اقرأ أيضاً
-
وزارة الصناعة السعودية تصدر رخصة لـ "أماك" للكشف عن الذهبفي منطقة عسير شركات
-
مصر تتصدر إفريقيا في الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت115 مليار دولار إجمالي استثمارات القطاع في دول إفريقيا خلال العام الماضي قصص اقتصادية
-
تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجويةهي الشويخ والشعبية والدوحة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية