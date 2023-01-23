ماكرون: ألمانيا ستنضم إلى مشروع خط أنابيب الهيدروجين بين إسبانيا وفرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، بعد قمة جمعته بالمستشار الألماني أولاف شولتس في باريس، إن ألمانيا ستنضم إلى مشروع خط أنابيب الهيدروجين الجديد بين إسبانيا وفرنسا.

وتجادل الحكومة الإسبانية، التي انتقدت عزل البلاد في مجال الطاقة عن أجزاء أخرى من أوروبا، بأن تحسين العلاقات مع فرنسا سيساعد في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وتسهيل تحقيق أهدافها المناخية.

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في ديسمبر، قالت إسبانيا إن ما يسمى بممر بارمار BarMar بين مدينتي برشلونة ومرسيليا، من المتوقع أن يكلف حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار)، وتبلغ طاقته مليوني طن من الهيدروجين سنويًا، وسيكون المشروع جاهزًا بنهاية العقد.

وقد تقدمت كل من إسبانيا وفرنسا بطلبات للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي للمشروع.