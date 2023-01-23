"إيني" و"سوناطراك" توقعان اتفاقيات لتسريع خفض الانبعاثات ودعم أمن الطاقة

قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني اليوم الاثنين، إنها وقعت مع شركة سوناطراك الجزائرية اتفاقيات حول مشروعات مستقبلية تتعلق بإمدادات الطاقة ونقلها وإزالة الكربون.

تم توقيع الاتفاقيات في العاصمة الجزائرية بحضور الرئيس عبد المجيد تبون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

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بموجب الاتفاقيات، ستحدد إيني وسوناطراك المشروعات الهادفة إلى نقل الطاقة، وستدرسان التدابير المحتملة لتحسين قدرة الجزائر على تصدير الطاقة إلى أوروبا، وفق ما نقلته "رويترز".

كانت مجموعة إيني للطاقة وشركة سنام لإدارة شبكات الغاز، أعلنتا أنهما أبرمتا شراكة من أجل الإدارة المشتركة لأصولهما في خطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بإيطاليا.

ومع تقليص روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا، ظهرت الجزائر العام الماضي كأكبر موردي الغاز إلى إيطاليا، مما يجعل الشبكة بين البلدين بنية تحتية استراتيجية لأمن الطاقة في إيطاليا.