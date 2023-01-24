تسعير خام دبي لشهر أبريل بخصم 0.20 دولار للبرميل عن الخام العُماني
سيتم تطبيق الفارق على متوسط التسويات اليومية لعقد شهر أقرب استحقاق وهو أبريل المقبل
قالت دائرة شؤون النفط بدبي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت سعر البيع الرسمي لخامها مقابل عقود خام عُمان الآجلة لشهر أبريل/نيسان عند خصم 0.20 دولار للبرميل.
وسيتم تطبيق الفارق على متوسط التسويات اليومية لعقد شهر أقرب استحقاق وهو أبريل/نيسان المقبل لخام عُمان في نهاية فبراير/شباط لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أبريل/نيسان.
وارتفعت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركات.
وصعد خام برنت خمسة سنتات إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 81.75 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.
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