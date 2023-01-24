أوبك بلس
رويترز: من غير المرجح تعديل "أوبك+" لسياسة الإنتاج في اجتماع فبراير
تشهد السوق توازنا بين الآمال في انتعاش الطلب الصيني والمخاوف الاقتصادية
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قالت خمسة مصادر في أوبك+ اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تصادق اللجنة الوزارية في المجموعة على سياسة إنتاج النفط الحالية عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في وقت تشهد السوق توازنا بين الآمال في انتعاش الطلب الصيني الذي يقود ارتفاع أسعار النفط، والمخاوف الاقتصادية.
يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون مجتمعين باسم "أوبك+"، في 1 فبراير.
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ويمكن للجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، الدعوة إلى اجتماع أوبك+ الكامل.
وقال مصدر في أوبك+: "لا أتوقع تغييرات".
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