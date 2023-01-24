"إيني": الجزائر ستزود إيطاليا بـ28 مليار متر مكعب من الغاز بحلول 2024

أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أن الجزائر ستزيد ضخ الغاز إلى إيطاليا ليصل إلى 28 مليار متر مكعب بحلول العام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالتسي، في تصريحات صحافة على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، إلى الجزائر: "نقوم سنويا بتحديث الكميات المتفق عليها، والتي تم احترامها بالكامل من طرف الجزائر، حيث تم إمدادنا بـ3 مليارات متر مكعب إضافية في 2022 إضافة إلى 3 أخرى في عام 2023 والمزيد مستقبلا".

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وأضاف ديسكالتسي أن "إمدادات الجزائر كانت قبل نحو سنتين فقط، في حدود 21 مليار متر مكعب، فميا ستصل الكميات إلى 28 مليار متر مكعب في عام 2024، كما سنتخطى هذه الكميات في 2025"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

ووقعت الجزائر وإيطاليا في 2022 (حكومة ماريو دراغي)، على عقود لضخ كميات إضافية من الغاز تصل 9 مليارات متر مكعب إضافية على المدى المتوسط، في إطار مساعي روما للتخلص من التبعية للغاز الروسي.

وعقب الحرب الروسية الأوكرانية تحولت الجزائر إلى أول مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وتزود الجزائر من خلال شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك"، إيطاليا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ترانسميد - إنريكو ماتاي) الذي يصل إيطاليا عبر البحر المتوسط مرورا بتونس، وتبلغ طاقة نقله السنوية 32 مليار متر مكعب.