مخزونات الخام والبنزين الأميركية ترتفع في أسبوع
مع تراجع مخزونات نواتج التقطير
أعلنت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية وتراجع مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 20 يناير/كانون الثاني.
وزادت مخزونات الخام 533 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 448.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 128 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.8%.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 0.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 115.3 ملوين برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية تراجع 1.79 مليون برميل يوميا.
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