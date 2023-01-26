أسعار النفط ترتفع مدعومة بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية
العقود الآجلة لخام برنت تصعد إلى 86.24 دولار للبرميل
صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، بينما جعل انخفاض الدولار، النفط أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 86.24 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 80.45 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، حيث يقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.
لكن على الرغم من الزيادة الأقل من المتوقع، فإن مخزونات الخام، بلغت أعلى مستوى منذ يونيو 2021.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.
كما تلقت أسعار النفط دعما من تراجع الدولار الأميركي، الذي انخفض مقابل اليورو، أمس الأربعاء.
وأحد العوامل التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط، هو مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يقوض الطلب على الوقود.
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