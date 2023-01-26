نفط وغاز
العقود الآجلة للغاز في أميركا دون 3 دولارات للمرة الأولى منذ 19 شهراً
انخفاض الطلب يضغط على الأسعار
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تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى ما دون 3 دولارات وذلك للمرة الأولى منذ 19 شهرا.
وفقد الغاز أكثر من 70% من قيمته بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عاما عند نحو 10 دولارات في أغسطس الماضي.
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وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت في عام 2022 وسط قيام كل من أوروبا والولايات المتحدة بملء احتياطياتها قبل الشتاء مع خفض روسيا لإمداداتها.
ومع استخدام مالكي المنازل لكميات أقل من الغاز حتى الآن خلال هذا الشتاء وسط طقس أقل برودة من المتوقع، انخفض الطلب مما ضغط على الأسعار نزولا.
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