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قطر للطاقة
قطر للطاقة
لبنان

قطر للطاقة ستنضم لكونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنان

يضم توتال إنرجيز وإيني

بيروت – رويترز
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قالت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الخميس، إن شركة قطر للطاقة ستنضم إلى توتال إنرجيز وإيني في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان.

يأتي ذلك فيما ذكرت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، أن قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من مجموعة من مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجي الفرنسية البالغة قيمتها 27 مليار دولار في العراق، إذ تأمل بغداد في وقف مساعي شركات الطاقة الغربية للخروج من البلاد.

وقال أحد المصادر إن "قطر للطاقة" تتطلع إلى الاستحواذ على حصة نحو 30% في المشروع.

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ونادرا ما تمتلك شركات الطاقة 100% من المشروعات وتفضل دخول شراكات لتقليل المخاطر. وتسعى شركات النفط لمغادرة العراق نتيجة لضعف العائد من اتفاقيات تقاسم الإيرادات.

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