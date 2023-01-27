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نفط غاز روسيا مناسبة ( فرانس برس )
منشأة نفط في روسيا ( فرانس برس ).
نفط وغاز

الاتحاد الأوروبي يدرس تحديد سعر الديزل الروسي عند 100 دولار

بلومبرغ: تطبيق حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يدرسان خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل، وهو ما سيجري تطبيقه على مشتقات مثل وقود الديزل الذي يباع بعلاوة على سعر الخام.

وأوضح تقرير للوكالة، يوم الخميس، أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود.

وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا فرضوا سقفا لأسعار الخام الروسي بحدود 60 دولارا للبرميل، حيث دخل القرار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الماضي.

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ويمنع ذلك الدول من دفع أكثر من 60 دولارا لكل برميل من النفط الروسي.

ويهدف سقف السعر إلى خفض عائدات النفط الروسية بشكل أكبر، كما يمنع شحن أي خام روسي يباع بأكثر من 60 دولارا باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين التابعة لها.

من جهتها، أعلنت موسكو حظر مبيعات النفط للدول والشركات التي تلتزم بحد أقصى لسعر الخام الروسي.

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