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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا.
اقتصاد تركيا

تركيا تخفض سعر الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين

بين 13.3 و17.2% في فبراير المقبل

إسطنبول - رويترز
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قالت شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش، اليوم الجمعة، إنها ستخفض سعر الغاز الطبيعي لكبار المستخدمين الصناعيين بين 13.3 و17.2% في فبراير المقبل.

وأضافت أن سعر الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء سينخفض أيضا 16.7%.

وكانت تركيا أعلنت أواخر ديسمبر الماضي، عن زيادة ضخمة بتقدير احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقتها، إن الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.

وأضاف أردوغان، أن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل "شايجوما-1"، فضلا عن إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.

وذكر أنه نتيجة لتحليل البيانات، عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن تركيا نقبت بـ13 بئرا في حقل صقاريا.

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