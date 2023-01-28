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US President Biden and his aides urged Saudi Arabia to produce more oil, simply because he wanted it to, in order to lower gasoline prices in advance of the elections next month, without any consideration of the interests of Saudi Arabia and other oil exporting nations. (File photo: Reuters)
الدولار الأميركي - برميل النفط (ًمرة تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تهبط وسط بوادر على قوة الإمدادات الروسية

أجين كابيتال: استمرار الإمدادات الروسية قوية يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف إذ محت مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية أثر بيانات أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأميركي وآمال في تعاف سريع للطلب الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.9% لتجري تسويتها عند 86.66 دولار للبرميل، مرتفعة ثلاث سنتات فقط عن تسوية الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الخام الأميركي 1.33 دولار بما يعادل 1.6% إلى 79.68 دولار عند التسوية بانخفاض قدره 2% على أساس أسبوعي، وفق رويترز.

أسعار النفط ترتفع مدعومة بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع مدعومة بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية

وقال متعاملون وأظهرت حسابات لرويترز إن من المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50% هذا الشهر مقارنة مع ديسمبر/ كانون الاول إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال ومقرها نيويورك: "إذا استمرت الإمدادات الروسية قوية في الشهر المقبل فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط انخفاضها".

وأضاف أن عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع ربما تساهم أيضا في هبوط الأسعار.

وفي الصين، انخفضت حالات الاصابة الحرجة بـ"كوفيد-19" بنسبة 72% من مستويات الذروة التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تراجع معدل الوفيات اليومية بين مرضى الفيروس في المستشفيات بنسبة 79% عن مستويات الذروة مما يشير إلى احتمال عودة الاقتصاد الصيني لحالته الطبيعية ويعزز التوقعات بتعافي الطلب على النفط.

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