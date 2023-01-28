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مفاعلات نووية
مفاعلات نووية
اقتصاد فرنسا

إنهاء الإضراب مبكراً في المفاعلات النووية والمصافي بفرنسا

العمال لديهم الكثير من التوقعات بشأن مفاوضات الأجور

باريس - رويترز
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قال الاتحاد العام للعمال في فرنسا "سي.جي.تي"، أمس الجمعة، إن الإضرابات التي كان من المفترض أن تستمر 48 ساعة في المفاعلات النووية ومصافي الوقود الفرنسية انتهت بعد يوم واحد.

وتشير بيانات من هيئة تنظيم قطاع الطاقة، التي تشغل شبكة الكهرباء في فرنسا، إلى أن البلاد كانت مُصدرا صافيا للكهرباء خلال النهار وحتى الساعات الأولى من مساء الجمعة، وذلك بعد أن كانت مستوردا صافيا في ساعات الصباح الباكر.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في قطاع الطاقة وغيره يوم الثلاثاء المقبل في يوم ستخرج فيه احتجاجات على مستوى البلاد اعتراضا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين، ليصبح التقاعد عند عمر 64 عاما.

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وقالت متحدثة باسم شعبة الطاقة في الاتحاد إن الإضراب في المفاعلات النووية انتهى مبكرا لأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي تشغل الشبكة طلبت إعادة الإمداد النووي بسبب الطقس البارد.

وفي حين أن الأمر ليس ملزما قانونا، تميل الاتحادات إلى الاستجابة لمثل هذه الطلبات.

إلى جانب ذلك، قالت المتحدثة فيرجيني نيوماير لرويترز إنه على خلفية اتفاق أبرم مع مجموعة "إي.دي.إف" في أكتوبر/ تشرين الأول، فإن العمال لديهم "الكثير من التوقعات بشأن مفاوضات الأجور"، وهذا هو ما ساعدهم على العودة إلى العمل.

وأظهرت بيانات من "إي.دي.إف" أن تأثير الإضراب، الذي بدأ يوم الخميس، كان طفيفا على إمدادات الطاقة النووية على مدار اليوم وحتى المساء، وذلك مقارنة مع نحو 10% من إجمالي الإمدادات التي فقدتها الشبكة في 19 يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت البيانات أن الاضطرابات في الإنتاج بمحطات الطاقة الكهرومائية، حيث تميل الإضرابات فيها لأن تكون متقطعة، انتهت الخميس الماضي.

وبالنسبة للمصافي، قال الاتحاد لرويترز إن الإضرابات التي عرقلت تسليم الوقود من عدة مواقع تابعة لتوتال إنرجيز تم تعليقها أيضا، لكن سيتم اقتراح الدخول في إضراب مرة أخرى في كل موقع استعدادا للإضراب على مستوى البلاد في 31 يناير/ كانون الثاني. ولم يذكر الاتحاد سبب إنهاء الإضراب في وقت مبكر.

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