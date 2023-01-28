ليبيا توقع اتفاقية مع إيني الإيطالية بـ8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اتفاق مع شركة "إيني" الإيطالية للطاقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة وطاقة إنتاجية تتراوح بين 750 و800 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة تناهز 25 عاما.

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم السبت شركات الطاقة العالمية إلى العودة لبلاده بسرعة وبفاعلية لممارسة نشاط الاستكشاف وفقا لبنود الاتفاقيات الموقعة مع تلك الشركات.

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وقال قدارة في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي: "اتفاقية اليوم جاءت بناء على مفاوضات منصفة للطرفين راعينا فيها مصالح الدولة الليبية ومصالح شريكنا الاستراتيجي شركة إيني، وأخذنا في الحسبان جميع الظروف الاقتصادية الدولية ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة لعملية استثمار 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات".

وأشار رئيس المؤسسة إلى هذه الاستثمارات لم يشهدها قطاع النفط في ليبيا لمدة تزيد عن ربع قرن.

وأضاف قدارة أن توقيع الاتفاقية "إشارة واضحة إلى أن قطاع النفط في ليبيا خال من المخاطر" وفي طريقه للنهوض من جديد للمنافسة بقوة لتعود البلاد إلى مصاف الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم.

وقال ديسكالزي في مؤتمر صحافي خلال مراسم "تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط و"إيني" على هامش زيارة رسمية تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، إن المشروع يفتح "الباب أمام مشاريع هامة في الطاقة سواء في البحر أو في البر والتقديرات تصل لمضاعفة الإنتاج فيما يتعلق بالغاز".