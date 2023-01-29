طاقة
السعودية وفرنسا تبحثان التعاون في مجالات الطاقة
تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والربط الكهربائي
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عقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض يوم السبت، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقميّة في جمهورية فرنسا برونو لومير.
ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين، كما بحثا آفاق التعاون في الاستخدامات السلميّة للطاقة الذريّة والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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كان وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان قد التقى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير، وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.
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