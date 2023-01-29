وزير الخارجية الأميركي لـ"العربية": كان لدينا قلق من قرار "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط
أكد أن العلاقات مع السعودية ثابتة وتتطور
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لـ"العربية"، إننا لدينا علاقات مهمة مع السعودية ومستمرة منذ عقود طويلة.
وأضاف بلينكن أن علاقتنا مع السعودية ثابتة وتتطور، قائلا: "يجب أن تعكس علاقتنا مع السعودية المصالح والقيم المشتركة".
وأوضح أن السعودية قدمت دعما كبيرا لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.
"السعودية صوتت ضد الحرب الروسية في أوكرانيا أمام الجمعية العامة"، بحسب بلينكن.
وأشار إلى أننا نعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وتابع: "كنا قلقين من قرار أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط".
جدير بالذكر أن خمسة مصادر في أوبك+ قالت الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تصادق اللجنة الوزارية في المجموعة على سياسة إنتاج النفط الحالية عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في وقت تشهد السوق توازنا بين الآمال في انتعاش الطلب الصيني الذي يقود ارتفاع أسعار النفط، والمخاوف الاقتصادية.
يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون مجتمعين باسم "أوبك+"، في 1 فبراير.
ويمكن للجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، الدعوة إلى اجتماع أوبك+ الكامل.
وقال مصدر في أوبك+: "لا أتوقع تغييرات".
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