بيانات: 12.6 مليار دينار التزامات على "مؤسسة البترول" الكويتية وشركاتها

كشفت بيانات رسمية، خريطة الالتزامات المالية طويلة الأجل لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والتي تبلغ نحو 12.63 مليار دينار، نصفها يتمثل في أرباح قابلة للتوزيع طويلة الأجل بما قيمته 6.28 مليارات دينار.

وتظهر البيانات أن النسبة المتبقية من الالتزامات موزعة بـ 28% بما قيمته 3.52 مليارات دينار كالتزامات طويلة الأجل ذات تواريخ استحقاق محددة، بينما تستحوذ الالتزامات الأخرى طويلة الأجل على 22% من الالتزامات بواقع 2.8 مليار دينار.

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وتفصيليا، أظهرت البيانات أن هناك 3.96 مليارات دينار أرصدة مستحقة على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ومستحقات أخرى لـ 10 شركات والمؤسسة نفسها، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على بعض الشركات النفطية العاملة في خارج البلاد، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتضمنت القائمة وجود أرصدة مستحقة على "مؤسسة البترول" بـ 835.9 مليون دينار، وعلى شركة نفط الكويت بـ 859.6 مليون دينار، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فبلغت الأرصدة المستحقة عليها ما قيمته 674.75 مليون دينار، وشركة كي.بي.سي هولدنغز "أوروبا" بـ 675.9 مليون دينار.

وجاء ضمن القائمة شركة ناقلات النفط بنحو 50.5 مليون دينار، وشركة صناعة الكيماويات البترولية بـ 38.56 مليون دينار، ثم الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية بـ230.2 مليون دينار، والشركة الكويتية لنفط الخليج بـ89.4 مليون دينار، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بـ 293.6 مليون دينار، بالإضافة إلى 213.05 مليون دينار ضرائب مستحقة و313 ألف دينار على شركة خدمات القطاع النفطي، و212 ألف دينار على شركات تابعة أخرى.

وأظهرت البيانات أن أعلى نسبة مطلوبات على "مؤسسة البترول" ضمن قائمة الالتزامات الأخرى طويلة الأجل بلغت 54.4% بما قيمته 1.53 مليار دينار لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة، بينما حل ثانيا مطلوبات التأجير التي استحوذت وحدها على 28% بما قيمته 795.6 مليون دينار، كما حل ثالثا التزامات المؤسسة تجاه الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية بنحو 269.6 مليون دينار.

وتضمنت قائمة الالتزامات بندا لالتزامات صندوق التقاعد والتي بلغت قيمتها 36.57 مليون دينار، بالإضافة إلى بند للضرائب المؤجلة بقيمة إجمالية 81.56 مليون دينار، من بينها ضرائب مؤجلة لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك" بقيمة 75.6 مليون دينار، و5.94 ملايين دينار أخرى لصالح "البترول العالمية" شركة كي.بي.سي هولدنغز (أوروبا).

وأظهرت البيانات أن الالتزامات الأخرى طويلة الأجل تضمنت بندا يختص بالتزامات مقابل تأمينات أسطوانات الغاز لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية بقيمة تصل إلى 18.36 مليون دينار، ناهيك عن التزامات أخرى لشركة كي.بي.سي هولدنغز "أوروبا" بواقع 47.06 مليون دينار، وشركة البترول الوطنية بـ 26.28 مليون دينار، والشركة الكويتية لنفط الخليج بـ13.79 مليون دينار.

وتضمنت قائمة الالتزامات بندا للدائنين التجاريين تضمن تفصيلا لالتزامات قيمتها 1.5 مليار دينار لـ 8 شركات نفطية، تصدرتها شركة كي.بي.سي هولدنغز "أوروبا" التي استحوذت على 51% من الأموال المستحقة للدائنين التجاريين بما قيمته 770 مليون دينار.

وجاءت ثانيا شركة نفط الكويت التي استحوذت على نحو 29% من الالتزامات بواقع 430.4 مليون دينار، ناهيك عن 172.82 مليون دينار لمؤسسة البترول ذاتها، و64.7 مليون دينار للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، و55.5 مليون دينار لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج، و4 ملايين دينار لشركة البترول الوطنية، و3 ملايين لشركة صناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى 2.5 مليون دينار لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وأظهرت البيانات أن قيمة المطلوب إلى وزارة النفط (مستحقات وزارة النفط) عن السنة المالية 2021/2022 تبلغ نحو 5.99 مليارات دينار تمثل المبلغ المستحق للوزارة عن قيمة شراء النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة للوزارة نتيجة أنشطة محددة عن عمليات تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة نيابة عن الدولة.