توتال إنرجيز: حفر الآبار في المنطقة التاسعة قبالة لبنان سيبدأ في الربع الثالث

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه، اليوم الأحد، إن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان "في أسرع وقت ممكن" وإن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.

وأدلى بويانيه بالتصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت بعد توقيع كونسورتيوم ثلاثي يضم قطر للطاقة وإيني اتفاقا لاستكشاف النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة ساحل لبنان.

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وبعد محادثات استمرت شهورا، من المقرر أن تملك قطر للطاقة حصة 30% إلى جانب حصة 35% لكل من توتال إنرجيز وإيني.