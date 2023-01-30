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حقل نفطي
حقل نفطي.
أسعار النفط

أسعار النفط تقفز في بداية تعاملات الأسبوع.. برنت فوق 87 دولاراً للبرميل

بعد هجوم بطائرات مسيرة في إيران وتعهد الصين بتعزيز الاستهلاك

سنغافورة - رويترز
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قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في إيران وتعهد بكين في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 87.2 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.22 دولار للبرميل مرتفعا 54 سنتا أو 0.7%.

وقال مسؤول أميركي، أمس الأحد، إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو على الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

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وذكر مسؤول في مجال النفط، أن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.

ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون باسم "أوبك+"، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعا افتراضيا في الأول من فبراير.

ومع ذلك، فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير ،تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم السبت، أن مجلس الوزراء الصيني، قال إنه سيعزز انتعاش الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد وتعزيز الواردات.

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