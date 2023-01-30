اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار شنغهاي في الصين (رويترز)
مطار شنغهاي في الصين (رويترز)
نفط وغاز

انتعاش السفر في الصين يعزز التوقعات المتفائلة للطلب العالمي على النفط

يراهن بعض المحللين على أن تعافي البلاد سيساعد في دفع خام برنت فوق 100 دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عزز الانتعاش القوي للسفر في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التفاؤل في توقعات الطلب على النفط.

قفز استهلاك البنزين ووقود الطائرات خلال فترة العطلة التي استمرت أسبوعًا، حيث انتهز الصينيون الفرصة للسفر بعد أن قامت الدولة بتفكيك سياسة "صفر كوفيد" التقييدية الشهر الماضي. وتجاوزت الرحلات ما كانت عليه في سنوات الوباء، لكنها لا تزال أقل من مستويات 2019.

تراقب السوق عن كثب انتعاش اقتصاد الصين وتأثيره على الطلب العالمي على النفط. ويراهن بعض المحللين على أن تعافي البلاد سيساعد في دفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها.. برنت دون 87 دولاراً للبرميل طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها.. برنت دون 87 دولاراً للبرميل

تم إجراء أكثر من 300 مليون رحلة خلال العطلة، أي ما يقرب من 90٪ من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة الصينية.

وارتفعت مبيعات البنزين في محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة China Petroleum & Chemica - أكبر شركة تكرير في البلاد - بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تتجاوز قيودا أميركية على الرقائق الإلكترونية.. هل نتجه إلى حرب تكنولوجية؟ الصين تتجاوز قيودا أميركية على الرقائق الإلكترونية.. هل نتجه إلى حرب تكنولوجية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط