انتعاش السفر في الصين يعزز التوقعات المتفائلة للطلب العالمي على النفط

عزز الانتعاش القوي للسفر في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التفاؤل في توقعات الطلب على النفط.

قفز استهلاك البنزين ووقود الطائرات خلال فترة العطلة التي استمرت أسبوعًا، حيث انتهز الصينيون الفرصة للسفر بعد أن قامت الدولة بتفكيك سياسة "صفر كوفيد" التقييدية الشهر الماضي. وتجاوزت الرحلات ما كانت عليه في سنوات الوباء، لكنها لا تزال أقل من مستويات 2019.

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تراقب السوق عن كثب انتعاش اقتصاد الصين وتأثيره على الطلب العالمي على النفط. ويراهن بعض المحللين على أن تعافي البلاد سيساعد في دفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

تم إجراء أكثر من 300 مليون رحلة خلال العطلة، أي ما يقرب من 90٪ من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة الصينية.

وارتفعت مبيعات البنزين في محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة China Petroleum & Chemica - أكبر شركة تكرير في البلاد - بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.