تركيا تعتزم عقد قمة للغاز الطبيعي بإسطنبول في فبراير

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعقد قمة للغاز الطبيعي في إسطنبول يومي 14 و15 فبراير/شباط بمشاركة الدول الموردة للغاز والدول المستهلكة في أوروبا.

وأضاف "سنجمع الدول الموردة من الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى بالدول المستهلكة في أوروبا".

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وكانت بيانات لـ"رويترز"، أفادت بأن الولايات المتحدة تسير على درب سيجعلها أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال 2023، بمجرد استئناف تشغيل منشأة عطلها حريق في تكساس، لتسبق أستراليا التي تتصدر السوق حاليا.

وأدى حريق في يونيو الماضي إلى تعطل منشأة فريبورت للغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر منشأة تصدير أميركية، كما قلص الصادرات الأميركية من الوقود بنحو ملياري قدم مكعبة يوميا.

وقد أدى هذا التعطل إلى جعل الولايات المتحدة تتخلى عن مكانة أكبر دولة مُصّدرة لأستراليا في وقت ازدهر فيه الطلب العالمي على الوقود.

وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مُسال 8% لتبلغ 10.6 مليار قدم مكعب في اليوم، أي أقل بقليل من 10.7 مليار قدم مكعبة في اليوم تصدرها أستراليا.