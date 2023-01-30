وزير الطاقة التركي يعلن توقيع اتفاقية غاز مع سلطنة عمان مدتها 10 سنوات

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، توقيع بلاده اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع سلطنة عمان للحصول على 1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 10 سنوات.

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال فعالية في إسطنبول، أن وفدا من شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش يزور عمان لإبرام الاتفاقية.

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كان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، قال إن شركة الغاز الوطنية التركية (بوتاش)، ستوقع اتفاقا، مع نظيرتها في بلغاريا المجاورة التي تسعى إلى استخدام طويل الأمد لمرافئ الغاز الطبيعي المسال ونقله إلى حدودها بعد وقف روسيا للإمدادات.

وترغب بلغاريا في حجز مكان لها في المرافئ التركية حتى عام 2036 لاستيراد مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا.