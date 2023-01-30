وزير الطاقة: السعودية ستستثمر تريليون ريال لتوليد "طاقة أنظف"

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق هدف توليد طاقة أنظف وإضافة خطوط نقل وشبكات توزيع جديدة.

وأضاف الوزير خلال فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، أن ذلك بهدف تصدير الطاقة في نهاية المطاف إلى العالم وإنتاج الهيدروجين النظيف.

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وتابع: "على صعيد الهيدروجين، نحن مصممون على أن نكون المُصدر الرائد بالإضافة إلى توفير الهيدروجين النظيف للاستخدامات المحلية في الصناعات الثقيلة لإنتاج المنتجات الخضراء مثل الفولاذ الأخضر، والألمنيوم الأخضر، والأسمدة وغيرها بأسعار تنافسية من الهيدروجين النظيف".

من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان #وزير_الطاقة في منتدى ومعرض #اكتفاء_2023 pic.twitter.com/AOeqPHa3Mp — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) January 30, 2023

وأكد وزير الطاقة، على العمل حالياً لزيادة إمدادات البترول والغاز بشكل كبير، ومضاعفة شبكة الغاز الرئيسية.

وأشار إلى تسريع وتيرة عمل مرافق تحويل السوائل إلى كيماويات لزيادة المواد الأولية للبتروكيماويات.

وفي سياق آخر، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن "التوطين يشكل مستقبلنا ومستقبل الأجيال السعودية القادمة"، مضيفاً أن تعزيز التوطين يقوي أمن إمدادات الطاقة ويعزز مرونة سلاسل الإمداد ويقلل المخاطر الناجمة عن الصدمات الاقتصادية.

"تمثل وزارة الطاقة عاملاً محفزاً ومحركاً لبرنامج التوطين، بالشراكة مع كيانات حكومية وخاصة مختلفة"، وفقاً للوزير.

وقال وزير الطاقة: "ستمكننا كل هذه الخطوات من بناء مراكز صناعية في جميع أنحاء المملكة، مع وجود المواهب والمقومات السعودية لخدمة صناعة الطاقة الإقليمية وغيرها من المنظومات الاقتصادية".

وتابع: "أقول لشركائنا الدوليين أخبرونا بما تريدون وسنحققه لكم".