الرئيس الروسي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري حول "أوبك+"
تضمنت المباحثات منتدى الدول المصدرة للغاز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون حول "أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين.
وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، لبحث التعاون داخل مجموعة "أوبك +" للدول المنتجة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط.
وأضاف الكرملين أن بوتين ناقش مع الأمير محمد بن سلمان التعاون في التجارة والطاقة.
ويضم تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا، نحو 23 دولة مصدرة للنفط، منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.
يُشار إلى أن خمسة مصادر في أوبك+ قالت الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تصادق اللجنة الوزارية في المجموعة على سياسة إنتاج النفط الحالية عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في وقت تشهد السوق توازنا بين الآمال في انتعاش الطلب الصيني الذي يقود ارتفاع أسعار النفط، والمخاوف الاقتصادية.
يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون مجتمعين باسم "أوبك+"، في 1 فبراير المقبل.
ويمكن للجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، الدعوة إلى اجتماع أوبك+ الكامل.
وقال مصدر في أوبك+: "لا أتوقع تغييرات".
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