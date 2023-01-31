اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
روسيا تحرق كميات من الغاز بـ10 ملايين دولار يومياً
إحدى منشآت النفط والغاز في روسيا
نفط وغاز

روسيا تحظر على مصدري النفط المحليين الالتزام بسقف الأسعار

القرار الجديد يمنع الشركات والأفراد تضمين آليات "التسقيف" في عقودهم

موسكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

منعت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

وصدر هذا الإجراء يوم الاثنين، للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين، الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.

الصين تسعى لمنطقة تجارة حرة مع دول الخليج "في أقرب وقت ممكن" اقتصاد اقتصاد الصين تسعى لمنطقة تجارة حرة مع دول الخليج "في أقرب وقت ممكن"

كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.

وفضلا عن ذلك، يتعين على هيئات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد وجدت طريقها للتطبيق.

ويعتزم الغرب اعتبارا من الخامس من فبراير، فرض سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟ إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط