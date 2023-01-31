أسعار النفط
سعر البيع الرسمي لخام عمان في مارس يرتفع إلى 80.92 دولار للبرميل
بزيادة 3.49 دولار
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أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس/آذار سيرتفع بواقع 3.49 دولار إلى 80.92 دولار للبرميل.
وسعر البيع الرسمي لشحنات مارس/آذار من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش في شهر يناير/كانون الثاني لعقد شهر أقرب استحقاق.
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وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 80.82 دولار للبرميل في مارس/آذار.
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