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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
أسعار النفط

سعر البيع الرسمي لخام عمان في مارس يرتفع إلى 80.92 دولار للبرميل

بزيادة 3.49 دولار

سنغافورة – رويترز
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أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس/آذار سيرتفع بواقع 3.49 دولار إلى 80.92 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات مارس/آذار من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش في شهر يناير/كانون الثاني لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 80.82 دولار للبرميل في مارس/آذار.

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