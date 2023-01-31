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غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
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الغاز الروسي

صحيفة: انخفاض تاريخي لصادرات الغاز الروسية لأوروبا عبر أوكرانيا

الطلب على الغاز الروسي في أوروبا تراجع في ظل شتاء معتدل البرودة

موسكو - رويترز
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نقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، عن بيانات لشركة غازبروم، أن صادرات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا تراجعت لمستوى قياسي عند 951.4 مليون متر مكعب بين 1 و30 يناير الجاري.

ذكرت الصحيفة أن الشركة كانت تضخ ما يتراوح بين 41 و43 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا يوميا خلال النصف الثاني من عام 2022. وبداية من الخامس من يناير، بدأت الكميات اليومية في التراجع بشكل حاد، عبر ضخ 24.4 مليون متر مكعب فقط يوميا بحلول 19 يناير.

وأضافت الصحيفة أن التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، وسط شتاء معتدل البرودة بشكل غير عادي.

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