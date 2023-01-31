رويترز: تراجع إنتاج "أوبك" من النفط مع تعثر التعافي في نيجيريا

أظهر مسح لرويترز اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير/كانون الثاني الجاري في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط العراقية ولم يستمر تعافي الإنتاج في نيجيريا بينما ظلت الدول الخليجية ملتزمة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج بهدف دعم السوق.

ووفقا للمسح، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.87 مليون برميل يوميا هذ الشهر وذلك بانخفاض قدره 50 ألف برميل عن ديسمبر/كانون الأول. وسجلت أوبك في سبتمبر/أيلول الماضي أعلى إنتاج لها منذ عام 2020.

مادة اعلانية

وعززت أوبك+، التي تضم أوبك بالإضافة إلى حلفاء من ضمنهم روسيا، الإنتاج في معظم فترات عام 2022 مع تعافي الطلب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ومع تراجع أسعار النفط، نفذت المجموعة أكبر خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ودعا قرار المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني لخفض مستوى الإنتاج الذي تستهدفه أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميا، من بينها حوالي 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في أوبك. وما زالت المستويات المستهدفة دون تغيير حتى الآن.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع المعروض في السوق.

ويعتمد المسح على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف ايكون ومعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل بيترو-لوجستيكس وكبلر، إلى جانب المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.