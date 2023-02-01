أسعار النفط ترتفع مع انحسار مخاوف الركود في أميركا وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.4% إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو 1%.

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وقال محللو السلع الأساسية لدى "إيه.إن.زد" في مذكرة: "شهدت المعنويات تحولا في ظل موسم نتائج أعمال إيجابي، كما أن علامات تباطؤ التضخم أدت أيضا إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون قادرا على إيقاف مسيرة رفع أسعار الفائدة مؤقتا".

وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وستتجه الأنظار إلى الاجتماع اليوم الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بـ"أوبك+"، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في نوفمبر.

أظهر مسح لـ"رويترز" أمس الثلاثاء، تراجع إنتاج أوبك من النفط خلال يناير في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط العراقية ولم يستمر تعافي الإنتاج في نيجيريا، بينما ظلت الدول الخليجية ملتزمة باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف دعم السوق.

ووفقا للمسح، فإن "أوبك" ضخت 28.87 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وذلك بانخفاض قدره 50 ألف برميل عن ديسمبر.

وكانت "أوبك" سجلت في سبتمبر الماضي أعلى إنتاج لها منذ عام 2020.