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محطة للوقود في السودان
محطة وقود في السودان
اقتصاد السودان

السودان يرفع أسعار البنزين المحلي لشهر فبراير

تثبيت أسعار الديزل دون تغيير

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الطاقة والنفط السودانية في بيان اليوم الأربعاء إن السودان سيرفع سعر البنزين إلى 547 جنيها للتر في فبراير/شباط اعتبارا من الغد الخميس، بينما سيبقي على أسعار الديزل دون تغيير.

وبلغ سعر لتر البنزين في يناير 506 جنيهات، وفق رويترز.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت الشهر الماضي، خفض أسعار الوقود المحلية لشهر يناير.

وخفضت الوزارة السعر المحلي للجازولين إلى 628 جنيها سودانيا في يناير، فيما خفضت سعر البنزين إلى 506 جنيهات من 620 جنيها.

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