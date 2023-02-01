نفط وغاز
إيرادات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار في يناير
بلغ معدل سعر البرميل الواحد نحو 76 دولارا
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قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة النفط، إن إيرادات البلاد من النفط تجاوزت سبعة مليارات دولار في يناير.
وأضافت الوكالة أن مجموع الصادرات النفطية في يناير بلغ 101 مليون و245 ألفا و95 برميلا، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد نحو 76 دولارا.
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وكانت وزارة النفط العراقية ذكرت أن صادرات البلاد من النفط بلغت 3.33 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال ديسمبر.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر البرميل من النفط الخام بلغ 73.644 دولار.
وكانت صادرات العراق من النفط بلغت 3.329 مليون برميل يوميا في نوفمبر، فيما بلغ متوسط سعر الخام 82.417 دولار للبرميل.
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