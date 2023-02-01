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مندوبون يتوقعون إبقاء أوبك+ على سياسة إنتاج النفط

المجموعة تحاول تحقيق التوزان بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي

لندن، دبي - رويترز
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قال أربعة مندوبين في أوبك+، إنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة عندما تجتمع اليوم الأربعاء، فيما تحاول تحقيق التوزان بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

سيجتمع وزراء مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا الساعة 1300 بتوقيت غرينتش عبر الإنترنت. ومن الممكن أن تدعو اللجنة إلى عقد اجتماع كامل لـ"أوبك+" إذا تطلب الأمر.

قال مندوب من أوبك+ في إشارة إلى اجتماع اللجنة: "يبدو أننا لن نرى قرارا جديدا". وأدلى ثلاثة مندوبين آخرين بتعليقات مماثلة.

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واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

تركز سوق النفط أيضا على قرار بشأن أسعار الفائدة يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم
الأربعاء. ويأمل المستثمرون في أن يشير المركزي الأميركي إلى إنهاء سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

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