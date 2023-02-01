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"أرامكو" و"سوناطراك" ترفعان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في فبراير

ارتفع سعر أرامكو الرسمي لبيع البروبان 200 دولار إلى 790 دولارا للطن

دبي - العربية.نت
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أفاد متعاملون بأن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية المنتجتين للنفط رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر فبراير/شباط بما بين 10 و34% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، وسط ارتفاع أسعار النفط وشح المعروض العالمي من هذا المشتق.

وارتفع سعر أرامكو الرسمي لبيع البروبان 200 دولار إلى 790 دولارا للطن في فبراير/شباط، بينما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 185 دولارا إلى 790 دولارا للطن.

وارتفع سعر سوناطراك الرسمي لبيع البروبان 160 دولارا إلى 720 دولارا للطن، كما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 60 دولارا إلى 640 دولارا للطن، وفق رويترز.

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ويُستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لسوناطراك فهو معيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

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