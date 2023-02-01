"أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة "أوبك" وحلفاؤها عن التزام الدول الأعضاء، الإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي دون تغيير حتى نهاية 2023.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

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وعُقد الاجتماع الـ47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) عبر "الفيديو كونفرانس" اليوم الأربعاء.

وقالت أوبك في بيان، إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ولاحظت الالتزام الكلي لدول أوبك والأعضاء من خارجها لإعلان التعاون.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة (48) في 3 أبريل 2023.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي، إن اجتماع أوبك سيركز على توقعات انتعاش الطلب بعد عودة فتح الاقتصاد الصيني.

وذكر الطائي، أن بعض الأعضاء في أوبك تحديدا العراق سيبدأ في عملية جديدة فيما يتعلق في النفقات الرأسمالية للحقول الجنوبية، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بشكل مؤقت.

وأوضح أن تطوير الحقول العراقية سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من الإنتاج الكامل للعراق، لترتفع القدرة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل.

وتابع الطائي: "هذه التطورات تأتي وسط تحضيرات أوبك لانتعاش الطلب في الربع الثاني من العام 2023"، متوقعا ألا تتجه أوبك إلى زيادة الإنتاج في الوقت الحالي.

وتركز سوق النفط أيضا على قرار بشأن أسعار الفائدة يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ويأمل المستثمرون في أن يشير المركزي الأميركي إلى إنهاء سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.