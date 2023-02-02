أسعار النفط تنتعش مع هبوط الدولار وتمسك "أوبك+" بسياسة خفض الإنتاج

انتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد ضعف الدولار بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر، فيما ساعد قرار "أوبك+" مواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.

وبحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.8%، إلى 83.49 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.9%، إلى 77.12 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

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وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال محلل السوق في "آي.جي"، ييب جون رونج: "قوبلت هذه التأكيدات على التشديد النقدي من الاحتياطي الاتحادي بشكوك متزايدة من الأسواق، والتي شعرت بوجود نبرة تخفيف في اعتراف جيروم باول بإحراز تقدم في عملية مكافحة التضخم".

وذكر البنك المركزي الأميركي في بيان، يمثل إقرارا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما والمسجلة العام الماضي، إن "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا".

وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ تسعة أشهر، اليوم الخميس، بسبب الرهانات على تخفيف التشديد النقدي.

ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

وأيدت لجنة تابعة لـ"أوبك+" سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.

واتفقت "أوبك+" على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

كما ارتفعت أسعار النفط في ظل حظر من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يبدأ سريانه في الخامس من فبراير.

وقال دبلوماسيون أيضا، إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى غدا الجمعة للاتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بعد تأجيل اتخاذ قرار أمس الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخامس من فبراير شباط سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وسقفا عند 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.