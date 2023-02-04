أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر مارس

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية "أدنوك"، اليوم السبت، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان في شهر مارس/ آذار عند 82.63 دولار للبرميل.

وبلغ سعر البيع الرسمي لشهر فبراير/ شباط 80.11 دولار للبرميل، وفق رويترز.

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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في جلسة الجمعة في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.

وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير /كانون الثاني.