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US President Biden and his aides urged Saudi Arabia to produce more oil, simply because he wanted it to, in order to lower gasoline prices in advance of the elections next month, without any consideration of the interests of Saudi Arabia and other oil exporting nations. (File photo: Reuters)
برميل النفط والدولار الأميركي (صورة تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تهبط 8% في أسبوع.. وبرنت دون 80 دولارا للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ينخفض إلى 73.39 دولار

نيويورك - رويترز
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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في جلسة الجمعة في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.

وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير /كانون الثاني.

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وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 2.49 دولار أو 3.3% إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني.

وسجل خام برنت تراجعا 7.8% هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير/كانون الثاني وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متنفسا في معركته لكبح التضخم.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب: "السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقا من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة".

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