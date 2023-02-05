الهند تستضيف اجتماعا لبحث الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري

تستضيف الهند اجتماعا دوليا لبحث التوازن بين الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري يوم الاثنين.

يشارك في الاجتماع ممثلو أكثر من 500 شركة كبرى في صناعة الطاقة و30 ألف موفد، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الطاقة بالهند الذي يستمر من 6 إلى 10 فبراير/شباط ويتزامن مع الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بنقل الطاقة التابعة لمجموعة العشرين.

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يذكر أن الهند هي رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.