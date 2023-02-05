بلومبرغ: الهند تشتري النفط الروسي الرخيص وتبيعه مكرراً للغرب

أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن الهند تلعب دوراً متزايد الأهمية في أسواق النفط العالمية بعد العقوبات الجديدة على النفط الروسي.

وقد عززت الهند مشترياتها من النفط الروسي الرخيص بهدف تكريره ومن ثم تصديره كوقود إلى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير.

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وشحنت الهند حوالي 89 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل إلى نيويورك الشهر الماضي، وهو الأكبر في نحو أربع سنوات، وفقاً لبيانات شركة KPLER.

كما بلغت التدفقات اليومية للديزل منخفض الكبريت إلى أوروبا 172 ألف برميل في يناير، وهي أكبر كمية منذ أكتوبر 2021.

ومن المتوقع أن تتوسع الهند في تصدير المنتجات البترولية بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.