"وكالة الطاقة": تعافي طلب الصين قد يدفع منتجي النفط لإعادة النظر في الإنتاج

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأحد، إن منتجي النفط قد يضطرون لإعادة النظر في سياسات الإنتاج بعد تعافي الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

والصين أكبر مستورد للخام في العالم والمشتري الثاني للغاز الطبيعي المسال، ويراهن المستثمرون على سرعة تعافيها بعد أن رفعت بكين قيود مكافحة كوفيد-19 في ديسمبر/ كانون الأول كي ينتعش طلبها على النفط أكثر وأكثر.

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وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة في الهند: "نتوقع أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين".

وأضاف أن الطلب على وقود الطائرات في الصين يزداد زيادة حادة مما يشكل ضغطا تصاعديا على الطلب.

وقال بيرول: "إذا ارتفع الطلب بقوة وإذا انتعش الاقتصاد الصيني فستكون هناك حاجة، في رأيي، لأن تعيد دول "أوبك+" النظر في سياساتها" المتعلقة بالإنتاج.

وعبر بيرول عن أمله في ألّا يتكرر مثل هذا الموقف وأن تعود أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، إلى لعب دور بناء في السوق مع تحسن الطلب.

وقال بيرول إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيخفض على الأرجح إيرادات موسكو من صادرات النفط والغاز 30% في يناير/ كانون الثاني أو نحو 8 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.

وأضاف بيرول أن أسواق الوقود قد تواجه صعوبات على المدى القصير مع "تعديل" طرق التجارة العالمية لاستيعاب تزايد اعتماد أوروبا على الواردات من الصين والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقال بيرول: "إن ذلك قد يجبر أسواقا أخرى مثل أميركا اللاتينية على البحث عن واردات بديلة".