أسعار النفط ترتد صعوداً في بداية تعاملات الأسبوع.. برنت فوق 80 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الإثنين، بعد أن هبطت نحو 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2% إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا بزيادة 0.2% أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3% يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة، وهو ما عزز بدوره الدولار.

وعلى الرغم من هيمنة مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الأحد، أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

وأضاف أنه اعتمادا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) إعادة تقييم قرارهم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى عام 2023.

وقال بيرول لـ"رويترز" على هامش مؤتمر بالهند: "إذا ارتفع الطلب بقوة وإذا تعافى الاقتصاد الصيني، فإنني أري أنه ستكون هناك ضرورة كي تنظر دول أوبك + في سياساتها (الإنتاج)".