اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفطي. (رويترز)
أسعار النفط

أسعار النفط ترتد صعوداً في بداية تعاملات الأسبوع.. برنت فوق 80 دولاراً للبرميل

مدعومة بمؤشرات لانتعاش الطلب في الصين

ملبورن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الإثنين، بعد أن هبطت نحو 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2% إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا بزيادة 0.2% أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

"وكالة الطاقة": تعافي طلب الصين قد يدفع منتجي النفط لإعادة النظر في الإنتاج طاقة نفط وغاز "وكالة الطاقة": تعافي طلب الصين قد يدفع منتجي النفط لإعادة النظر في الإنتاج

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3% يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة، وهو ما عزز بدوره الدولار.

وعلى الرغم من هيمنة مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الأحد، أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

وأضاف أنه اعتمادا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) إعادة تقييم قرارهم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى عام 2023.

وقال بيرول لـ"رويترز" على هامش مؤتمر بالهند: "إذا ارتفع الطلب بقوة وإذا تعافى الاقتصاد الصيني، فإنني أري أنه ستكون هناك ضرورة كي تنظر دول أوبك + في سياساتها (الإنتاج)".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط