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حقل نفط في كردستان (رويترز)
حقل نفط في كردستان
نفط وغاز

إقليم كردستان العراق يوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد الزلزال

أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل

دبي - العربية.نت
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أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، وقفا مؤقتا لتدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد الزلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وبحسب آخر حصيلة، فقد تسبب الزلزال المدمر في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، جراء الذي وُصف بـ"أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل".

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