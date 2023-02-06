السعودية ترفع أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس للمرة الأولى في 6 أشهر
تحدد بعلاوة دولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي
قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس/آذار للمشترين من آسيا في أول زيادة في 6 أشهر.
وأضافت المصادر أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل مارس/آذار ارتفع بمقدار 20 سنتا للبرميل عن فبراير/شباط بما يعني علاوة بدولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي.
كانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت تخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في فبراير/شباط للمشترين من آسيا إلى علاوة 1.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
ويقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر يناير/كانون الثاني.
وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا عند 1.50 دولار للبرميل دون سعر خام برنت لشهر فبراير/شباط، بانخفاض 1.40 دولار للبرميل عن سعره في يناير/كانون الثاني، وفق رويترز.
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