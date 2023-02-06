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صادرات نفط السعودية
صادرات النفط السعودية
نفط وغاز

السعودية ترفع أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس للمرة الأولى في 6 أشهر

تحدد بعلاوة دولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي

سنغافورة - رويترز
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قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس/آذار للمشترين من آسيا في أول زيادة في 6 أشهر.

وأضافت المصادر أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل مارس/آذار ارتفع بمقدار 20 سنتا للبرميل عن فبراير/شباط بما يعني علاوة بدولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي.

كانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت تخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في فبراير/شباط للمشترين من آسيا إلى علاوة 1.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

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ويقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر يناير/كانون الثاني.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا عند 1.50 دولار للبرميل دون سعر خام برنت لشهر فبراير/شباط، بانخفاض 1.40 دولار للبرميل عن سعره في يناير/كانون الثاني، وفق رويترز.

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