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مصفاة بانياس في سوريا
مصفاة بانياس في سوريا
اقتصاد سوريا

السلطات في سوريا تعلن إيقاف مصفاة بانياس النفطية بسبب الزلزال

لمعالجة ما لحق بها من أضرار ناتجة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة النفط السورية اليوم الاثنين، إيقاف مصفاة بانياس لمعالجة ما لحق بها من أضرار ناتجة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وأسقط مئات القتلى والجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك أنه من المتوقع عودة تشغيل المصفاة خلال 48 ساعة.

ووقع زلزال قوي مركزه جنوب تركيا فجر اليوم تجاوزت شدته سبع درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في سوريا وتركيا، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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