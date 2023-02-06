اقتصاد سوريا
السلطات في سوريا تعلن إيقاف مصفاة بانياس النفطية بسبب الزلزال
لمعالجة ما لحق بها من أضرار ناتجة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزارة النفط السورية اليوم الاثنين، إيقاف مصفاة بانياس لمعالجة ما لحق بها من أضرار ناتجة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وأسقط مئات القتلى والجرحى.
وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك أنه من المتوقع عودة تشغيل المصفاة خلال 48 ساعة.
مادة اعلانية
ووقع زلزال قوي مركزه جنوب تركيا فجر اليوم تجاوزت شدته سبع درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في سوريا وتركيا، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
اقرأ أيضاً
-
النفط سيصل لـ 100 دولار.. لكن أزمة خطيرة بالإمدادات في 2024تحذير من استنفاد الطاقة الإنتاجية الفائضة خلال العام المقبل قصص اقتصادية
-
أرباح بيت التمويل الكويتي الفصلية تقفز 102% إلى 152 مليون دينار"بيتك" أوصى بتوزيع 15 فلساً نقداً للسهم و10 أسهم منحة شركات
-
"أوراكل" تخطط لاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في السعوديةخلال السنوات المقبلة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية