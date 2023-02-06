العراق سيناقش مع أميركا كيفية الدفع لشركات الطاقة الروسية رغم العقوبات

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، اليوم الاثنين، إن العراق سيناقش مع واشنطن هذا الأسبوع كيفية سداد مستحقات شركات الطاقة الروسية على الرغم من العقوبات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي الزائر سيرغي لافروف في بغداد: "سوف نتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأميركي لأن هناك عقوبات وهذه العقوبات يجب أن لا تفرض على الجانب العراقي لأن التعامل مع الشركات الروسية مستمر والشركات الروسية فعالة في العراق".

مادة اعلانية

ومن المعتقد أن الاستثمارات الروسية في العراق تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة.

وقال حسين إن إحدى القضايا الرئيسية التي ناقشها مع "لافروف" كان كيفية سداد فواتير شركات الطاقة الروسية مثل "لوك أويل" و"غازبروم" العاملة في العراق، على الرغم من أن موسكو خاضعة لعقوبات دولية.

وأضاف أن الهدف هو "حماية البنوك العراقية والبنك المركزي من العقوبات".

وذكرت مصادر مسؤولة أنه من المنتظر أن يسافر وزير الخارجية العراقي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لمناقشة قواعد العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك على معاملات الدولار العالمية التي تجريها البنوك التجارية العراقية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.

فرض الغرب، الذي كان فيما سبق سوق الطاقة الرئيسية لروسيا، عقوبات تستهدف إيرادات موسكو من الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عرقلت أيضا المبيعات إلى طرف ثالث، ومن المنتظر تشديد تلك العقوبات.

وأشار حسين خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لافروف إلى أن العراق يدعو لحلول سلمية ويحث على الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.