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شركة تسويق النفط العراقي
شركة تسويق النفط العراقي
نفط وغاز

إنتاج النفط العراقي يتراجع إلى 4.33 مليون برميل يومياً في يناير

أقل من حصته في اتفاق "أوبك+" بـ 100 ألف برميل يوميا عن شهر ديسمبر

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" اطلعت عليها رويترز، اليوم الاثنين، أن العراق أنتج 4.33 مليون برميل يوميا من الخام في يناير/كانون الثاني بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر/كانون الأول.

ووفقا لأرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق من الخام في يناير/كانون الثاني جاء أقل من حصته في إطار اتفاق أوبك+ بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج جاء بعد تراجع الصادرات من كل من العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي كما انخفض أيضا الاستهلاك المحلي.

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وقال مسؤولان مطلعان في قطاع النفط هذا الشهر إن العراق يخطط لإغلاق حقل غرب القرنة2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا لعشرة أيام لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من 20 فبراير/شباط.

وقال المصدران إن الصيانة لن تؤثر على صادرات النفط إذ من المقرر زيادة الإنتاج من حقول النفط الأخرى لتغطية النقص.

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