زلزال تركيا يحدث أضرارا جسيمة في شبكة الغاز
الأضرار طالت خط "كهرمان مرعش-غازي عنتاب" لنقل الغاز
أعلنت شركة الغاز الحكومية التركية (بوتاس)، إن بعض أجزاء شبكة الغاز المحلية تعرضت لأضرار جسيمة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن الأضرار طالت خط "كهرمان مرعش-غازي عنتاب" لنقل الغاز.
وتوقفت إمدادات الغاز إلى مقاطعات غازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمان مرعش، وبازارجيك، ونارلي، وبيسني، وجولباشي، ونورداجي، وإصلاحية، وريحانلي. كما تأثر خط "كيليس" للغاز الطبيعي لكن الإمداد مستمر.
وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قد أعلن في وقت سابق أنه تم وقف خدمات الغاز بشكل مؤقت كإجراء احترازي خشية وقوع انفجار في حال حصول تسرب.
لكن الشركة أكدت أن توريد الغاز للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والأفران في المنطقة سيتواصل من خلال شركات إمداد الغاز الطبيعي المسال.
وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.
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