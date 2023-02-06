روسيا صدرت 346 ألف طن من وقود الديزل إلى المغرب وتركيا وتونس في فبراير

كشف تجار وبيانات رفينيتيف اليوم الاثنين أن روسيا صدرت نحو 346 ألف طن من وقود الديزل منخفض الكبريت من ميناء بريمورسك المطل على بحر البلطيق إلى المغرب وتركيا وتونس بين الأول والخامس من فبراير/شباط.

ولم تتجه أي شحنات من وقود الديزل إلى أوروبا من الميناء منذ بداية فبراير/شباط.

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وبدأ تطبيق حظر كامل على واردات منتجات النفط الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير/شباط، وفق رويترز.

وبالإضافة إلى الحظر، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط الروسية المكررة للحد من تمويل غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن سقف سعر الديزل من المصافي الروسية سيكون 100 دولار للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في ديسمبر/كانون الأول، إن من الأفضل لموسكو خفض إنتاج النفط بدلا من الموافقة على حد أقصى للسعر تفرضه الدول الغربية.

وأضاف نوفاك أن بلاده ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وسعيا إلى أسواق جديدة، عززت روسيا في يناير/كانون الثاني إمدادات الديزل المنقولة بحرا إلى المغرب وتركيا وغانا والسنغال وليبيا وساحل العاج وأوروغواي، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون.

وتعتزم روسيا تصدير 1.71 مليون طن من وقود الديزل من ميناء بريمورسك خلال هذا الشهر.